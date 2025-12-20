Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 9% к концу 2026 года

Инфляция будет близка к целевому показателю 4-5%, спрогнозировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Банк России может снизить к концу следующего года ключевую ставку до уровня 9% годовых. Об этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в интервью ТАСС.

"По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке, с таким жестким регулированием этого процесса, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года - вполне возможно. А инфляция будет уже близка к целевому показателю 4-5%", - сказал он.

Ранее Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2026 году до 13-14% с 12-13% ранее. На 2027 год прогноз сохранен на уровне 7,5-8,5%.

19 декабря 2025 года Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых на фоне снижения устойчивых показателей текущего роста цен.

