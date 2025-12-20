Минпромторг: более 50 вертолетов поставили российским перевозчикам в 2025 году

Мощности разработчика и производителя авиатехники "Вертолеты России" растут, идет перевооружение производства, что позволяет поставлять новые машин, отметили в министерстве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 50 вертолетов поставлено перевозчикам в 2025 году, поэтапное обновление вертолетного парка в России обеспечит реализация комплексной программы развития авиаотрасли. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге РФ.

"Реализация комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации, <…> предусматривающей поставки вертолетной техники на внутренний рынок, обеспечит поэтапное обновление вертолетного парка. В текущем году будет поставлено более 50 вертолетов", - сказали в министерстве.

В Минпромторге отметили, что мощности разработчика и производителя авиатехники "Вертолеты России" растут, идет перевооружение производства, что позволяет поставлять новые машины. Они обладают всеми преимуществами ранее выпущенных Ми-8, но вместе с тем имеют новые двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы, что делает эксплуатацию более безопасной, надежной и комфортной. В министерстве подчеркнули важность постепенной замены выбывающих из эксплуатации Ми-8 в связи с их техническим состоянием. "Это обеспечит бесшовный переход, сохранив транспортную доступность регионов и исключит риски для пассажиров", - подчеркнули в Минпромторге.

Там добавили, что в рамках федерального проекта "Производство самолетов и вертолетов" реализуется комплекс мер господдержки, направленных на расширение производственных мощностей предприятий промышленности, стимулирование продаж авиационной техники, создание системы послепродажного обслуживания, обучения персонала и другие.

Ранее газета "Известия" писала, что около 300 устаревших вертолетов Ми-8 в России могут быть выведены из эксплуатации в ближайшие пять лет. По данным издания, в конце 2025 года 20 старым вертолетам Ми-8Т уже отказали в продлении срока эксплуатации. В 2026 году еще порядка 40 вертолетов могут также получить отказ.

В Ростехе заявляли ТАСС, что вертолеты, которые не соответствуют нормативным требованиям и нормам безопасности, будут выводиться из эксплуатации.