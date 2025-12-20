Кабмин выделит более 5,2 млрд рублей на дороги в шести регионах

Речь идет о Нижегородской, Смоленской, Омской, Оренбургской, Калининградской областях, а также о Хабаровском крае

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит более 5,2 млрд рублей в качестве дополнительных средств на строительство, ремонт и восстановление автодорог в шести регионах страны. Распоряжение об этом подписано, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Финансирование развития дорожной инфраструктуры в регионах остается одной из приоритетных задач правительства. До конца 2025 года ряд субъектов получат дополнительные средства на строительство, ремонт и восстановление автодорог. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 5,2 млрд рублей подписано. Трансферты из дорожного фонда будут направлены в Нижегородскую, Смоленскую, Омскую, Оренбургскую, Калининградскую области, а также в Хабаровский край", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 18 декабря отмечал, что в Калининградской области выделенные средства пойдут на строительство нескольких участков дорог, в Хабаровском крае - на создание пути к автомобильному пункту пропуска через госграницу, который строится на Большом Уссурийском острове. Кроме того, средства, направленные в Омскую область, пойдут на строительство северного обхода города. Протяженность трассы в Омске с развязками и мостами составит около 70 км.

По словам Мишустина, реализация этого проекта поможет не только серьезно разгрузить центральные магистрали города, но и встроить Омскую область в международные транспортные коридоры. Кроме того, в Нижегородской и Смоленской областях за счет федерального финансирования будет приведено в нормативное состояние несколько участков дорог и сопутствующей инфраструктуры. В Оренбургской области средства пойдут на восстановление дорог, поврежденных в результате паводка 2024 года.

"Надежная дорожная сеть имеет ключевое значение для устойчивого развития регионов", - подчеркнул Мишустин. Работа идет в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы", а также национального проекта "Инфраструктура для жизни".