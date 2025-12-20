Минпромторг: первый полет самолета "Байкал" ожидается в ближайшее время

В настоящее время ведутся сертификационные испытания

Редакция сайта ТАСС

Легкий самолет ЛМС-901 "Байкал" © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый полет самолета "Байкал" с отечественным двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, уже изготовлены опытные образцы самолета и двигателя. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

Ранее в Росавиации сообщали, что сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на I квартал 2026 года. Первый полет прототипа "Байкала" с ними должен пройти до конца 2025 года.

"АО "УЗГА" изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800", - сказали в министерстве.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км).