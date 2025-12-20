ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: РФ намерена учредить 13 торгово-экономических комиссий со странами Африки

Глава МИД России призвал африканских партнеров переводить соответствующие договоренности в практическую плоскость
Редакция сайта ТАСС
11:39
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия намерена в ближайшее время учредить еще 13 межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Увеличивается число межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству со странами Африки. Сейчас их 19, в планах на ближайшее время учреждение еще 13. Призываем африканских партнеров переводить соответствующие договоренности в практическую плоскость", - сказал министр. 

