Лавров: торгпредства России к концу 2026 года будут в 15 странах Африки

Это не предел, отметил глава МИД РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Российские торговые представительства будут работать в 15 странах Африки к концу 2026 года, это не предел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Предполагается, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа еще продолжится", - сказал министр.