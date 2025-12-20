ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лавров: торгпредства России к концу 2026 года будут в 15 странах Африки

Это не предел, отметил глава МИД РФ
Редакция сайта ТАСС
11:42
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Российские торговые представительства будут работать в 15 странах Африки к концу 2026 года, это не предел. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Увеличиваем число торговых представительств на континенте, расширяем географию их охвата. Предполагается, что к концу следующего года деятельность наших торгпредств будет распространяться на 15 стран Африки. Понятно, что это еще не предел, это работа еще продолжится", - сказал министр. 

