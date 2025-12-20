Politico: жители ЕС будут платить около €3 млрд в год за финансирование Украины

Способность Киева погасить кредит после урегулирования конфликта кажется маловероятной, в связи с чем Евросоюзу придется постоянно рефинансировать долг или использовать замороженные активы РФ для его погашения, сообщила газета Politico

БРЮССЕЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Налогоплательщики стран Европейского союза будут вынуждены ежегодно платить около €3 млрд для продолжения финансирования Украины. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, начиная с 2028 года ЕС будет ежегодно выплачивать €3 млрд в виде процентов по своему семилетнему бюджету, который в значительной степени финансируется правительствами стран Евросоюза. Выплата процентов начнется в 2027 году, но обойдется лишь в €1 млрд.

Отмечается, что способность Киева погасить кредит после урегулирования конфликта кажется маловероятной, в связи с чем ЕС придется постоянно рефинансировать долг или использовать замороженные активы РФ для его погашения. Однако Бельгия выступает против такого решения.

Саммит ЕС завершился ранним утром в пятницу после дискуссии, которая продолжалась 17 часов и не позволила преодолеть сопротивление Бельгии и достичь соглашения об экспроприации активов России. Участники встречи подтвердили их бессрочную заморозку без какой-либо реальной перспективы добровольного возврата в обозримом будущем.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит займ под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает €500 млрд. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.