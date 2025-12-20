В ГД рассказали об условиях для семейной ипотеки на вторичное жилье

Россияне могут воспользоваться льготой в городах, где строится не больше двух новых домов, сообщил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россияне могут оформить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье в городах, где строится не больше двух новых домов. Список обновляется раз в полгода, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Семейную ипотеку распространили на вторичное жилье с 1 апреля 2025 года в городах России, где или вовсе нет строящихся многоквартирных домов, или количество таких домов не превышает двух. Дом, в котором расположено потенциальное жилье, не должен быть старше 20 лет и не должен быть аварийным", - сказал депутат.

Он напомнил, что для применения льготной программы жилье не должно принадлежать членам семьи, родственникам, партнерам по бизнесу и другим взаимозависимым покупателю лицам.

"На сегодняшний день узнать, подходит ли город для покупки вторичного жилья с семейной ипотекой, можно в ДОМ.РФ - они выступают оператором льготной ипотечной программы и ведут соответствующий список городов. Список обновляется каждые 6 месяцев", - подчеркнул парламентарий.

Ранее на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жительница города Стрежевой Томской области пожаловалась, что местные жители не могут воспользоваться льготной ипотекой из-за отсутствия новостроек. Путин в ответ отметил, что около 900 городов включены в список по предоставлению семейной ипотеки на вторичное жилье, и пообещал решить этот вопрос и касательно Стрежевого.