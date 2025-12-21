Аксаков: рынок ЦФА может вырасти до 5 трлн рублей в 2026 году

Интерес к цифровым финансовым активам резко возрастет, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) может вырасти до 5 трлн рублей в 2026 году, а в ближайшем будущем он может увеличиться до 10 трлн рублей. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Рынок ЦФА уже превышает 1 трлн рублей, даже 1,1 трлн рублей. Но, по оценкам специалистов, этот рынок может резко увеличиться. <…> Если мы уравняем налогообложение, интерес к этим бумагам резко возрастет, и уже будет не 1,1 трлн, как сейчас, а по некоторым оценкам в следующем году уже 5 трлн, а в ближайшее время, вполне возможно, что рынок вырастет до 10 трлн рублей" - сказал он.

ЦФА - это цифровые права, включающие требование денег, участие в капитале непубличных акционерных обществ, права по ценным бумагам и передаче права их требования. Выпуск и оборот ЦФА осуществляется при помощи специализированных организаций, требования к которым устанавливает ЦБ.

Одно из главных отличий ЦФА от криптовалют, которые также являются цифровыми, заключается в том, что ЦФА регулируются центральной системой (эмитентом и оператором могут быть российские юридические лица и индивидуальные предприниматели), тогда как цифровая валюта децентрализована, то есть по цифровой валюте отсутствуют обязанные лица.

