РВБ: продажи постеров и масок с Долиной за два месяца выросли в шесть раз

При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов певицы на Wildberries сократились до нуля

Лариса Долина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Продажи на Wildberries постеров с изображением певицы Ларисы Долиной выросли за два последних месяца в 7,5 раза, картонных фотомасок - в шесть раз, ростовых кукол - в четыре раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"«Эффект Долиной» отразился на продажах на Wildberries. Хотя товары с изображением певицы и не пользуются массовым спросом, но по сравнению с «доскандальным» периодом за период с 1 ноября по 18 декабря ряд некоторых товаров показал крайне высокую динамику продаж. Например, продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500% в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей - на 650%, а ростовых кукол купили на 300% больше", - говорится в сообщении.

При этом продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Долиной на Wildberries сократились до нуля - абсолютные цифры продаж в сентябре - октябре были невелики, пояснили в РВБ. Аналитики также отметили, что некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со значительными скидками - до 95%.

Для анализа использовались данные за 1 ноября - 18 декабря в сравнении с 1 сентября - 18 октября 2025 года.