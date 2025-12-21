Киргизия и РФ стали главными импортерами подержанных автомобилей из Южной Кореи

Россия приобрела машин на $909 млн, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и ресурсов и Институт автомобилестроения республики

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Киргизия, Россия и Казахстан стали главными импортерами подержанных автомобилей из Южной Кореи за период с января по октябрь. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и ресурсов и Институт автомобилестроения Республики Корея.

Согласно приведенным данным, в период с января по октябрь Киргизия импортировала машин на $2,6 млрд, Россия - на $909 млн, Казахстан - на $664 млн. Далее следуют ОАЭ ($337 млн), Турция ($264 млн). По числу приобретенных машин порядок выглядит следующим образом: Ливия (119 тыс.), Киргизия (104 тыс.), Турция (93 тыс.), ОАЭ (45 тыс.), Россия (43 тыс.).

Yonhap поясняет, что Ливия выступает в качестве хаба для последующего экспорта недорогих подержанных автомобилей в Тунис и Алжир. По информации агентства, в Киргизию попадают в том числе "сравнительно дорогие автомобили", которые потом перепродаются в Россию.

Общий объем экспорта подержанных автомобилей из Южной Кореи в период с января по ноябрь составил $8,4 млрд. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($4,6 млрд). За 11 месяцев 2025 года экспорт автомобилей из Южной Кореи, включая новые и подержанные, вырос на 2%, до $66 млрд. Поставки новых автомобилей за рубеж сократились на 4,2% по сравнению с прошлым годом, до $57,6 млрд.

В ноябре южнокорейская таможенная служба опубликовала данные, из которых следовало, что за 10 месяцев 2025 года в Россию из Республики Корея поставили автомобили общей стоимостью $910 млн (рост порядка 72%). За аналогичный период 2024 года этот показатель составил $529 млн, в 2023 году - $570 млн. В период с января по октябрь Россия занимала 11-е место среди импортеров машин, включая новые, из Южной Кореи. На первом месте - США ($24,7 млрд), затем Канада ($4,5 млрд), Киргизия ($2,6 млрд). Казахстан занял 7-е место ($1,5 млрд).