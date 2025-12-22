Карасин: изъятие активов РФ приведет к краху "логики банковского дела" в ЕС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам считает, что внимание к замороженным российским активам обусловлено тем, что страны Евросоюза и США не хотят тратить собственные средства на поддержку Украины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Возможная передача Украине замороженных российских активов станет причиной обрушения "структурной логики банковского дела" в ЕС. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Сама по себе мысль (об изъятии активов РФ - прим. ТАСС) криминальна, потому что все воспитанные, все, кто имеет дело с банковским сектором, со здравым смыслом, законопослушные, все понимают, что это просто грабеж, это воровство средь бела дня. И если это произойдет, то вся структурная логика банковского дела в Европе рухнет. Все поймут, что можно принимать произвольные решения, можно воровать деньги, безнаказанно их использовать на какие-то преступные нужды", - считает сенатор.

По словам Карасина, внимание к замороженным активам РФ обусловлено тем, что страны Евросоюза и США не хотят тратить собственные средства на поддержку Украины. "Нынешний режим суетливо ищет денег, вооружения и поддержки со стороны Европы и США. И, действительно, такая поддержка была им оказана. И продолжает оставаться важным фактором ведения всех их грешных дел на этой земле, но чувствуется по всему, что деньги-то кончаются. <...> Денег больше никто не хочет тратить на это больших", - сказал он.

Страны ЕС долгое время пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.