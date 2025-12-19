Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС
Редакция сайта ТАСС
06:27
Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию российских активов, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов.
Что касается финансирования Украины, то оно будет осуществляться из бюджета ЕС в размере €90 млрд, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Решение саммита
- Председатель ЕК на пресс-конференции заявила, что ЕС вместо этого принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под 0%.
- Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества стран объединения из бюджета Евросоюза.
- Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Евросоюзом Украины в течение двух лет является потерей денег.
- Названная сумма на €50 млрд меньше, чем предлагавшийся "репарационный кредит" (€140 млрд).
ЕС не хочет возвращать деньги
- Евросоюз не имеет намерения когда-либо отдавать России ее блокированные активы, заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
- В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что для возвращения России активов теперь потребуется специальное решение саммита Евросоюза, за которое должно будет проголосовать квалифицированное большинство стран ЕС.
- Она также объявила, что ЕС не намерен возвращать блокированные активы России, если она не заплатит репарации Украине.
- Квалифицированное большинство в ЕС подразумевает, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.
Реакция
- Специальный представитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что отказ от незаконной схемы использования ЕС российских активов для финансирования Украины станет крупной победой для права и здравого смысла.
- По его словам, это стало "мощнейшим ударом" по подстрекателям войны, которых возглавляет глава Еврокомиссии.
- The New York Times назвала провал плана по изъятию активов РФ под видом "репарационного кредита" политическим крахом фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца.