Активы РФ не отдали, но и не вернут. Что на самом деле решил саммит ЕС

Саммит ЕС не смог договориться об изъятии российских активов и ужесточил условия их возможного возврата России

Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию российских активов, но поручили Еврокомиссии продолжать разработку необходимых для этого инструментов.

Что касается финансирования Украины, то оно будет осуществляться из бюджета ЕС в размере €90 млрд, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита.

Решение саммита

Председатель ЕК на пресс-конференции заявила, что ЕС вместо этого принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под 0%.

Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества стран объединения из бюджета Евросоюза.

Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансирование Евросоюзом Украины в течение двух лет является потерей денег.

Названная сумма на €50 млрд меньше, чем предлагавшийся "репарационный кредит" (€140 млрд).

ЕС не хочет возвращать деньги

Евросоюз не имеет намерения когда-либо отдавать России ее блокированные активы, заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что для возвращения России активов теперь потребуется специальное решение саммита Евросоюза, за которое должно будет проголосовать квалифицированное большинство стран ЕС.

Она также объявила, что ЕС не намерен возвращать блокированные активы России, если она не заплатит репарации Украине.

Квалифицированное большинство в ЕС подразумевает, что "за" должны проголосовать 60% стран ЕС (16 из 27), где проживает более 55% населения Евросоюза.

Реакция