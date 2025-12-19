Reuters: Орбан назвал кредит ЕС для Украины "потерянными деньгами"

Будапешт "остается в стороне" от еврофинансирования Киева, подчеркнул венгерский премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кредит Европейского союза в размере €90 млрд для финансирования Украины в течение двух лет является потерей денег. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Это потерянные деньги", - отметил глава правительства в разговоре с журналистами.

Орбан заверил, что Венгрия "остается в стороне" от еврофинансирования Киева.