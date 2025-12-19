Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались финансировать Киев

Венгрия и Словакия не стали подписывать итоговое заявление саммита ЕС

Редакция сайта ТАСС

© Ian Waldie/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на €90 млрд под 0 процентов на 2026-2027 годы. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине. Более того, Венгрия и Словакия вообще не стали подписывать это заявление.

Читайте также

Саммит ЕС по активам РФ. Брюссель ищет способ финансирования Украины

"Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит (под ноль процентов - прим. ТАСС) на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом ЕС. Мобилизация финансовых ресурсов для бюджета Евросоюза в качестве гарантии кредита для Украины не будет иметь никакого влияния на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии", - говорится в заявлении.

В последнем пункте документа отмечается, что само это заявление саммита по Украине "твердо поддержали 25 государств сообщества" из 27.