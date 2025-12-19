Статья

ЕС провалил экспроприацию активов РФ. Киев недополучит €50 млрд

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен © Sean Gallup/ Getty Images

Участники саммита Евросоюза не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине €90 млрд на следующие два года, сообщила на итоговой пресс-конференции председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Саммит, рассчитанный на два дня, завершился. Названная сумма на €50 млрд меньше, чем предлагавшийся "репарационный кредит" (€140 млрд).

Венгрия, Чехия и Словакия вообще отказались участвовать в финансировании Киева, о чем прямо сказано в итоговом заявлении по Украине. Венгрия и Словакия не подписали документ.

Экспроприации нет, активы не вернут

"Саммит ЕС принял решение о финансировании Украины на следующие два года в размере €90 млрд с помощью общеевропейского займа под ноль процентов. Это будет сделано за счет расширенного сотрудничества [стран ЕС] из бюджета Евросоюза. Украина должна будет вернуть этот кредит, только если получит репарации от России. До этого момента активы России должны оставаться замороженными. ЕС оставляет за собой право использовать их. Саммит поручил Еврокомиссии продолжать проработку этой возможности", - пояснила фон дер Ляйен.

"Раньше активы РФ в ЕС могли быть разморожены, если хотя бы одна страна ЕС отказывалась продлить это решение [о замораживании]. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно только решением квалифицированного большинства стран ЕС", - уточнила глава ЕК. Квалифицированное большинство - это 60% стран Евросоюза (16 из 27), в которых проживает более 55% населения сообщества.

В ЕС заморожено примерно €210 млрд российских активов, в том числе €185 млрд в Бельгии. По утверждению Еврокомиссии, объем "репараций", превышает €500 млрд.

Бельгия не отдаст

В свою очередь премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил журналистам после саммита, что Евросоюз "не имеет ни малейшего намерения отдавать [президенту России Владимиру] Путину российские активы". Так он ответил на критику королевства, которое поддержало бессрочное замораживание активов РФ в своей юрисдикции, но заблокировало их экспроприацию для финансирования Украины.

Фламандский националист, несмотря на беспрецедентно жесткое давление Еврокомиссии, Германии, Франции, Нидерландов, Польши, стран Балтии, сумел заблокировать экспроприацию активов России, предъявив оппонентам фактически невыполнимые требования. По информации источников, премьер потребовал от каждой из стран ЕС "юридически обязывающих гарантий возмещения Бельгии возможного ущерба в неограниченном объеме". Это требование было отвергнуто.

12 декабря Бельгия в числе первых проголосовала за бессрочное замораживание российских активов. Тем самым Де Вевер сохранил в своей юрисдикции €185 млрд, блокированных на неограниченный срок. Как пояснил бывший премьер Александер Де Кроо, Бельгия взимает налог с доходов от реинвестирования этих активов. Ставка налога составляет почти 30%, что обеспечивает бюджету королевства от €1 млрд до €1,5 млрд в год. Правительство Де Вевера реализует план милитаризации Бельгии в рамках подготовки к противостоянию с Россией в составе НАТО.