NYT: провал изъятия активов РФ стал политическим крахом Мерца и фон дер Ляйен

Результат саммита Евросоюза по экспроприации замороженных активов России показал "нерешительность Евросоюза в ключевой момент", говорится в газете

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Jean-Francois Badias

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Отказ всех участников саммита Евросоюза согласовать план экспроприации замороженных активов России под видом "репарационного кредита" Украине стал политическим крахом канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The New York Times (NYT).

Читайте также

ЕС провалил экспроприацию активов РФ. Киев недополучит €50 млрд

"Провал плана по замороженным активам [РФ] стал политическим крахом как для канцлера Германии Фридриха Мерца, так и для главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, - говорится в статье. - Тем не менее [эти] лидеры утверждали, что согласованная [участниками встречи] альтернатива [их плану] позволит справиться с поставленной задачей".

Издание отмечает, что принятие "амбициозного плана" изъятия блокированных российских активов на саммите в Брюсселе должно было продемонстрировать, что ЕС все еще является влиятельным игроком на мировой арене в свете того, что США и Россия "многократно исключали Европу из дискуссий о будущем Украины", однако вместо этого показало "нерешительность Евросоюза в ключевой момент".

Ранее участники встречи ЕС на высшем уровне не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Киеву. Вместо такого варианта было принято решение выделить Украине €90 млрд на следующие два года. Названная сумма на €50 млрд меньше, чем предлагавшийся "репарационный кредит" (€140 млрд).

Венгрия, Словакия и Чехия вообще отказались участвовать в финансировании Киева, о чем прямо сказано в итоговом заявлении по Украине. Будапешт и Братислава не подписали документ.