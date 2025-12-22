Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце

Всего микробиологические нарушения обнаружены в продукции девяти торговых марок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роскачество выявило золотистый стафилококк в готовом холодце бренда "Ремит", а также бактерии кишечной палочки в продукции торговых марок "Диво", "Ашан" и "Раменский деликатес". Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Всего микробиологические нарушения обнаружены в продукции девяти торговых марок, что свидетельствует о серьезных сбоях в санитарно-гигиеническом контроле на производстве или в логистике. Так, превышение общего количества микроорганизмов (КМАФАнМ) выявлено у брендов "Окраина", "Ремит", Super, "Вкусвилл", "Диво", "Ашан", "Раменский деликатес", "Торговая площадь", "Холодушка". Также в холодце "Ашан" обнаружены сульфитредуцирующие клостридии.

В ходе исследования эксперты также проверили образцы под микроскопом и выявили, что холодец торговой марки "М" содержал субпродукты, не заявленные в составе. Не указанные в составе консерванты (бензойная кислота) выявлены в брендах Super и "Диво". В продукции бренда "Холодушка" заявлено неверное содержание белка, а бренда "Мясной выбор" - неверное содержание углеводов.

По результатам исследования нарушений обязательных требований не выявлено в продукции торговых марок "Деликатеска", "Ближние Горки", "Востряково", "Из лавки". Если они смогут поправить рецептуру и их продукция будет соответствовать опережающему стандарту Роскачества, они смогут претендовать на присвоение государственного Знака качества, добавили в организации.

Реакция производителей и торговых сетей

Производитель торговой марки "Ремит", компания "МПЗ Ремит", провела анализ и идентификацию потоков сырья, определено внеплановое обучение с сотрудниками цеха по правилам личной гигиены и санитарии, а также внеплановое исследование продукции. По результатам проведенных мероприятий производитель направил заявку на проведение повторных испытаний, отметили в Роскачестве.

Производитель торговой марки "Мясной выбор", компания "Родной продукт", приняла решение об изменении маркировки мясной продукции, указанной на этикетке. Производителем торговой марки "Окраина", компанией "МПЗ Богородский", после получения результатов испытаний было проведено внутреннее расследование на производстве. "Торговая площадь" также сообщила о проведении служебного расследования для определения возникновения причин несоответствия и разработки корректирующих действий. Расследование было инициировано и производителем торговой марки "Холодушка".

Производитель торговой марки "М", компания "Степанов", предположила, что выявленное несоответствие могло возникнуть из-за перекрестного загрязнения линии производства. Со стороны производителя выполнены корректирующие мероприятия по изменению информации на потребительской упаковке с указанием всех мясных ингредиентов, включенных в продукт.

Торговые сети "Лента" и "Ашан" провели внутреннюю работу с поставщиком продукции компанией "Диво", по результатам которой производитель провел внутреннее расследование и сообщил о проведении анализа технологических потоков на предмет перекрестного загрязнения потоков специй и дозирования бульонов.

Торговая сеть "Вкусвилл" в отношении продукции компании-поставщика "Диво" торговой марки "Вкусвилл" оперативно разработала и реализовала корректирующие мероприятия. Свежая партия продукции была отправлена торговой сетью на проверку, также направлен запрос производителю о подтверждении проведения корректирующих мероприятий. Производитель, в свою очередь, проинформировал торговую сеть об усилении контроля за температурными режимами розлива.

Торговая сеть "Ашан" также провела работу с производителем торговой марки "Ашан" компанией "МПЗ Ремит" по выявленным в ходе исследования несоответствиям. Производитель сообщил о проведении внепланового обучения с сотрудниками производства по правилам личной гигиены и санитарии, а также направил продукцию на внеплановое исследование.