Росприроднадзор использует снимки из космоса для проверки недропользователей

Это основной инструмент раннего предупреждения нарушений природоохранного законодательства, рассказала заместитель руководителя ведомства Светлана Жулина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор начал использовать снимки из космоса, считает их основным инструментом раннего предупреждения нарушений природоохранного законодательства. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

"Космические снимки в нашем случае - основной инструмент для раннего предупреждения нарушений природоохранного законодательства. Росприроднадзор, геологический надзор двигаются в тренде развития общих методов, подходов и тенденций реформы контрольно-надзорной деятельности, где главным принципом является рискориентированный подход", - рассказала она.

Жулина отметила, что сейчас в перечень объектов федерального геологического надзора включены более 25 тыс. объектов, и только 7,4% из них отнесены к категории чрезвычайного и высокого риска. "Это значит, что мы только в этих случаях проводим плановые проверки и контролируем соответствие осуществляемой деятельности непосредственно на месторождении и взаимодействуем с контролируемым лицом", - подчеркнула она. При этом в остальных случаях контрольно-надзорная деятельность направлена сегодня на мониторинг безопасности и на профилактическую работу.

"Бизнес мы в первую очередь консультируем и помогаем определить критические точки", - подчеркнула замглавы Росприроднадзора.

По словам Жулиной, космоснимки же - это совершенно иной подход к надзору, где главная цель - избежать нанесения вреда окружающей среде, а не рассчитать размер уже причиненного вреда и выписать штраф за нарушение природоохранного законодательства. "Таким образом, снимки меняют саму философию надзора: мы минимизируем нагрузку на добросовестный бизнес и защищаем в первую очередь людей, которые живут на территориях, в непосредственной близости от добычных предприятий", - подчеркнула она.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.