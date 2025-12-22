Росприроднадзор выявил с помощью снимков из космоса 85% нарушений недропользователей

Это позволило предупредить около 41 тыс. нарушений, рассказала заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Снимки из космоса помогают Росприроднадзору выявлять более 85% нарушений природоохранного законодательства. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

"С 2022 года по октябрь 2025 года Росприроднадзор провел более 54 тыс. риск-ориентированных контрольных и профилактических мероприятий, что позволило предупредить около 41 тыс. нарушений. С применением данных дистанционного зондирования земли было выявлено более 85% нарушений на 15,5 тыс. участках недр", - рассказала она.

Изучая снимок, инспектор Росприроднадзора работает без взаимодействия с контролируемым лицом, отметила Жулина. "На снимок, который видит у себя на экране, он выносит координаты, в которых недропользователь имеет право работать на основании лицензии, сопоставляет данные снимка с проектными решениями и фиксирует, как работает предприятие: соблюдаются ли технологии и границы, установленные лицензиями и техническими проектами на разработку месторождения", - отметила она.

Жулина добавила, что благодаря дешифровке космоснимков Росприроднадзор видит, где не соблюдаются требования технических проектов на разработку месторождений, где не выполняются обязательства недропользователя по ликвидации горных выработок и рекультивации нарушенных земель.

