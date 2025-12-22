Космоснимки помогли выявить 310 "спящих" лицензий на недра

С помощью дистанционного зондирования Земли Росприроднадзор в 2025 году контролирует соблюдение требований по ликвидации и консервации при добыче полезных ископаемых на 1 577 лицензий, отметила заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор за 11 месяцев этого года с помощью данных космоснимков смог выявить 310 "спящих" лицензий на пользование недрами, на 511 участках лицензии были аннулированы из-за невыполненных обязательств по ликвидации горных выработок и рекультивации земель. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

С помощью дистанционного зондирования Земли Росприроднадзор в 2025 году контролирует соблюдение требований по ликвидации и консервации при добыче полезных ископаемых на 1 577 лицензий, срок действия которых истекает в 2025 году, отметила она.

"За 11 месяцев 2025 года проведенный с использованием космоснимков анализ ситуации на 1 173 участках недр показал, что только на 18 из них выполнены требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сохранность зданий и сооружений. Это всего 1,5%! "Спящими" оказались 310 лицензий - порядка 26,5%: в границах их участков недр отсутствуют признаки ведения горных работ", - сказала она.

Сроки действия 334 лицензий (примерно 28%) были продлены, при этом на 511 лицензионных участках (44%) лицензии аннулированы из-за невыполненных обязательств по ликвидации горных выработок и рекультивации. "Мы продолжим мониторинг безопасности в 2026 году", - добавила Жулина.

