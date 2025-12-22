Первый полет Су-57 с двигателем пятого поколения "изделие 177" показали на видео

В Ростехе отметили, что новый двигатель был специально создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения

ТАСС, 22 декабря. Ростех опубликовал видео первого полета истребителя Су-57 с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177".

На кадрах также видна подготовка истребителя к первому взлету.

В Ростехе отметили, что новый двигатель был специально создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения.

В госкорпорации добавили, что Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) реализует программу по расширению производственных мощностей, что позволит нарастить объемы поставок Су-57 в войска, а также предлагать экспортную модификацию истребителя зарубежным заказчикам.