Росприроднадзор в 2026 году начнет применять ИИ при проверке недропользователей

Служба видит возможность формирования в автоматическом режиме предостережений по признакам невыполнения обязательных требований по ликвидации горных выработок и их приведение в безопасное состояние

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует в 2026 году начать внедрение искусственного интеллекта для обработки данных проверок недропользователей. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

"Безусловно, нам необходимо внедрять искусственный интеллект. Так мы сможем оперативно и с максимальным охватом анализировать имеющийся массив данных, не в ручном, а в автоматическом режиме", - сказала она.

При этом уже сегодня служба видит возможность формирования в автоматическом режиме предостережений по признакам невыполнения обязательных требований по ликвидации горных выработок и их приведение в безопасное состояние. "Пока мы еще в начале пути, но мы это сделаем обязательно в течение 2026 года", - добавила Жулина.

По ее словам, в следующем году также планируются профилактические визиты в отношении "юниорных" компаний более чем на 3,1 тыс. участках недр с применением искусственного интеллекта.