Росприроднадзор провел 77 внеплановых проверок участков недр благодаря космоснимкам

В 100% случаев подтвердилось, что недропользователь не выполняет необходимые работы по ликвидации сооружений и выработок на месторождениях твердых полезных ископаемых, отметила заместитель руководителя ведомства Светлана Жулина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор при выявлении одного из индикаторов риска нарушения природоохранного законодательства, основываясь на данных дистанционного зондирования Земли, обращается в прокуратуру за согласованием внеплановой выездной проверки недропользователя. В 2025 году прошло 77 таких проверок, их эффективность высока. Об этом в интервью ТАСС рассказала заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

Читайте также

Замглавы Росприроднадзора: космоснимки меняют философию надзора

"У нас есть четыре индикатора риска нарушений обязательных требований, которые базируются на данных дистанционного зондирования. Если мы выявляем такие индикаторы - это уже основание для обращения в прокуратуру за согласованием выездной внеплановой проверки. В ходе такой проверки мы выезжаем на участок недр, и все перепроверяем. В этом году мы провели 77 таких проверок. Их эффективность высока", - сказала она.

Жулина отметила, что в 100% случаев подтвердилось, что недропользователь не выполняет необходимые работы по ликвидации сооружений и выработок на месторождениях твердых полезных ископаемых, в 95% - что на участке отсутствуют сооружения и оборудование, необходимые по проектной документации, почти в 90% подтвержден факт проведения компаниями работ по добыче ископаемых в границах участка, предоставленного только для геологического изучения, в 89% не проводятся работы по ликвидации буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

Она добавила, что инспекторы также используют беспилотники для проведения проверок недропользователей, поскольку человек не в состоянии обойти весь лицензионный участок, площадь которого может достигать и 100 кв. километров.