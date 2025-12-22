Росприроднадзор проведет профилактические визиты к "юниорным" компаниям в 2026 году

Визиты проведут на более чем 3 тыс. участках недр с применением ИИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова поручила в следующем году провести профилактические визиты к "юниорным" компаниям на более чем 3 тыс. участках недр с применением ИИ. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя Росприроднадзора Светлана Жулина.

"Кроме того, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поставила задачу провести в 2026 году профилактические визиты в отношении "юниорных" компаний на 3 184 участках недр с применением искусственного интеллекта", - сказала она.

Юниорные компании - небольшие предприятия, которые занимаются геологоразведкой полезных ископаемых на конкретном участке недр. Если им удается открыть новое месторождение, они зарабатывают за счет продажи месторождения с оцененными запасами добывающей компании.