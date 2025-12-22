Закон о разных процентных ставках по семейной ипотеке могут принять в начале 2026 года

Пока противников этому документу не было, подчеркнул председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума может принять закон о разных процентных ставках по семейной ипотеке в январе - феврале следующего года, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что в январе - феврале мы с этим определимся. По крайней мере, те дискуссии, в которых я участвую, говорят о том, что противников не было", - сказал он.

Ранее депутат сообщил, что в Госдуме обсуждают варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей. При рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.

При этом, как ранее отмечал Аксаков, при рождении в семье близнецов или двойняшек ставка будет считаться, как за второго ребенка, и составлять 6%.