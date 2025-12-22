"Аэрофлот" анонсировал посадку на рейсы по биометрии

Сервис "Мигом" заработает во второй половине 2026 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" успешно протестировал сервис "Мигом" для посадки на самолет по биометрии, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Пассажиры смогут воспользоваться сервисом во второй половине 2026 года.

"Аэрофлот" вместе с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий в декабре провел успешное тестирование сервиса "Мигом". Сервис позволяет проходить предполетные процедуры с использованием биометрии без необходимости предъявлять паспорт, уточняется в сообщении авиакомпании.

В "Аэрофлоте" также пояснили, что пассажиры смогут заранее подключить сервис на сайте перевозчика, а в аэропорту с помощью биометрических данных зарегистрироваться на рейс, пройти в "чистую" зону терминала и осуществить посадку на самолет непосредственно у гейта. Следующим шагом станет подготовка к внедрению сервиса в постоянную эксплуатацию, включая разработку необходимых нормативных требований совместно с государственными органами.

"Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом "Мигом" уже во второй половине 2026 года", - добавили в "Аэрофлоте".