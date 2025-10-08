Статья

Улетит ли Лукашин вместо Павлика: как будет работать биометрия в аэропортах

Попасть в самолет без паспорта было возможно в конце 1960-х годов на внутренних советских рейсах. На этом построен главный сюжет любимого всеми новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Эта практика может быть возвращена уже в ближайшие годы. Альтернативой паспорту станет биометрия, сообщили в начале октября в Минтрансе РФ. Как будет работать система, может ли она дать сбои и какие предоставит преимущества авиакомпаниям и пассажирам — в материале ТАСС

На самолет мигом

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил 2 октября о том, что применение биометрии в российских аэропортах может начаться в течение нескольких лет, а до конца этого года планируется провести апробацию системы идентификации пассажиров. На сайте ведомства уточняется, что биометрические технологии будут внедряться Минтрансом и Минцифры совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) и авиакомпанией "Аэрофлот" для повышения уровня безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Четырехстороннее соглашение было подписано на полях форума "Цифровая транспортация".

ЦБТ является оператором государственной информационной Единой биометрической системы (ЕБС), предоставляющей такие услуги, как бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Как рассказали ТАСС в ЦБТ, сервис посадки на самолет реализуется на базе этой системы и уже получил название "Мигом".

"Чтобы им воспользоваться, потребуется заранее зарегистрировать свои данные и разрешить использование биометрии при посадке на самолет. Ожидаем, что биометрия станет альтернативой паспорту при прохождении предполетных процедур. При этом пассажир всегда сможет выбрать, как именно проследовать на посадку — по биометрии или с использованием удостоверения личности", — уточнили в компании-операторе.

Пилотной площадкой для тестирования сервиса станет аэропорт Пулково (Санкт-Петербург). "На сегодняшний день аэропорт уже оснащен необходимым оборудованием", — сообщили в ЦБТ. Кстати, Пулково стал одним из первых аэропортов в России, внедрившим систему прохода в бизнес-залы, рассказал ТАСС исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. "В апреле этого года оператор аэропорта провел опрос, который показал, что 60% его пассажиров готовы предоставить свои биометрические данные для того, чтобы проходить процедуры по биометрии", — отметил он.

Петь в аэропорту не обязательно

Для того чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо иметь смартфон с камерой и микрофоном и учетную запись на "Госуслугах". Пользователю нужно скачать приложение "Госуслуги Биометрия", подтвердить свою учетную запись на "Госуслугах", сделать селфи и три записи голоса. В аэропортах, по мнению экспертов, сверка голоса, скорее всего, не потребуется.

"Похожие сервисы уже реализованы в аэропортах ряда стран, и основное средство идентификации в них — фотофиксация. Это связано, во-первых, с информацией, которая хранится на электронном чипе биометрического паспорта пассажира. Во-вторых, в аэропортах достаточно шумно, поэтому голос может быть изменен или не распознан с первого раза", — объяснил ТАСС руководитель группы аппаратных исследований "Бастион" Иван Глинкин.

Бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий также полагает, что на внутренних рейсах система будет реализована как и в других местах, где уже осуществляется оплата по лицу: "Считывается изображение лица, голос не используется, и это является неким предъявлением идентификационной информации, которая и используется в дальнейшем для пропуска пассажира".

Если биометрия будет распространена и на международные рейсы, по мнению эксперта, может быть применена система, которая уже используется в московском аэропорту Шереметьево. "Там реализована биометрическая проверка граждан. Они вкладывают свои паспорта в считыватели, а потом стоят перед камерой и отмечают своим пальцем соответствующий сенсор, а система сравнивает то, что предъявил пассажир, с тем, что записано в биометрическом паспорте", — говорит Лукацкий.

Международный опыт использования биометрии в аэропортах уже существует. "Частично такой подход достаточно давно практикуется на Ближнем Востоке, в частности в Дубае, — рассказал Иван Глинкин. — При первом пересечении границы происходит идентификация с помощью биометрии, после чего можно не стоять в очереди на паспортный контроль". При следующем визите в аэропорт достаточно посмотреть в камеру, и система автоматически фиксирует прибытие пассажира, как если бы он лично прошел паспортный контроль.

Бонусы для всех

По мнению Олега Пантелеева, главная цель нововведения — обеспечить комфорт пассажира. При этом безусловную выгоду извлекут из использования биометрии и аэропорты, и авиакомпании. "Сейчас пассажир, проходя в аэропорту различные процедуры, должен неоднократно предъявлять идентифицирующий личность документ, чаще всего паспорт или загранпаспорт. На внутренних рейсах это происходит на стойке регистрации и на предполетном досмотре, в ряде случаев — при выходе на посадку, совместно с посадочным талоном. То есть на каждом этапе пассажиру нужно остановиться, предъявить паспорт или заменяющий его документ, посадочный талон или QR-код, и всякий раз это связано с потерей времени", — говорит эксперт.

Установка электронного турникета с системой распознавания лица, по его словам, позволит сделать так, чтобы пассажиру не приходилось на каждом этапе доставать документы, что увеличит пропускную способность и одновременно снизит нагрузку на персонал. "Оборудование и прикладное ПО, конечно, дороги. Но все, что связано с заменой человека на автоматизированную систему, в аэропортах, как правило, окупается и дает экономический эффект, — отмечает Пантелеев. — Для авиакомпании это тоже бонус. Если оператор аэропорта будет тратить меньше, есть вероятность того, что и аэропортовые сборы несколько сократятся".

Также авиакомпании смогут сократить время стоянки и посадки пассажиров, что снизит их расходы на пребывание в воздушной гавани. Именно на этом во многом построена ценовая политика лоукостеров.

Риски и перспективы

Олег Пантелеев полагает, что вероятность возникновения ошибок у биометрической системы гораздо меньше, чем у человека, поэтому риски возникновения эксцессов минимизируются. В то же время специалисты в сфере кибербезопасности считают, что Единая биометрическая система на сегодняшний день не лишена уязвимостей. Одна из них является оборотной стороной главного преимущества ЕБС, а именно ее централизованного устройства.

"У любой централизованной системы всегда есть точка отказа. Мы знаем о примерах, когда из-за кибератаки на время выходили из строя "Госуслуги" либо единая система идентификации и аутентификации. Любая централизованная система, к сожалению, обречена на потенциальные сбои как по внутренним причинам, так и по внешним", — говорит Алексей Лукацкий. Также, по его словам, до сих пор нет ясности относительно того, как действовать гражданину, если его данные из системы утекут.

В ИБП отметили, что "выводы о возможности масштабирования (нововведения — прим. ТАСС) будут сделаны по завершении тестирования сервиса". И здесь, по мнению Лукацкого, многое зависит от того, сколько пользователей будут готовы сдать биометрию и пользоваться этим механизмом для прохода в аэропортах. Кстати, по последним данным Сбера, популярность услуги "Оплата улыбкой" в 2025 году резко возросла. С середины 2023 года сервисом воспользовались 4,4 млн уникальных пользователей. Рост числа пользователей в 2025 году составил 169%.

Евлалия Самедова, Екатерина Мамедова