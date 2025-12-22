ВТБ: более 20% россиян скрупулезно составляют бюджет новогодних расходов

Почти половина россиян заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Большинство из опрошенных россиян (55%) оценивают только примерную сумму трат на Новый год. Тщательно же, скрупулезно высчитывая свой бюджет, к этому вопросу походят 22% респондентов, следует из результатов имеющегося у ТАСС опроса, проведенного банком ВТБ.

"Большинство респондентов стараются заранее оценить свои новогодние расходы. 55% россиян прикидывают примерную сумму трат, а 22% - скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. Столько же опрошенных действуют по обстоятельствам, покупая подарки и праздничные товары без предварительных расчетов", - подвели итоги опроса в пресс-службе банка.

Почти половина россиян (47%) заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть ищет вдохновение в интернете, а 17% выбирают подарки в последние дни перед праздником.

При этом каждый третий россиянин хотел бы меньше тратить на материальные подарки и больше - на эмоции и внимание близким. Еще 33% заявили, что хотели бы перестать гнаться за "идеальным" подарком и не устраивать из праздника "марафон покупок". А 18% уверены, что менять в своих привычках ничего не нужно.

Как показал опрос, около 60% россиян в 2025 году планируют увеличить расходы на праздники: половина - на 10-20%, еще 15% - на 20-50%. При этом главными помощниками при подготовке к торжеству респонденты называют кешбэк и бонусные программы (36%), а также стратегию покупать все необходимое заранее (31%). Так, до 5 тыс. рублей на праздник хотят потратить 15% респондентов, до 20 тыс. - 28%, до 50 тыс. - 14%, а 5% готовы расстаться с суммой более 50 тыс. рублей.

Опрос был проведен в декабре 2025 года среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.