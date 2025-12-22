Мишустин: госдолг России один из самых низких среди развитых стран

Это позволяет продолжать реализацию нацпроектов, работу по достижению целей технологического развития, а также обеспечивать потребности ВС РФ и выполнять социальные обязательства перед людьми, указал премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Государственный долг России является одним из самых низких среди развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Глава государства [Владимир Путин] дал оценку ситуации в экономике. За три последних года мы ожидаем прирост валового внутреннего продукта почти на 10%. Государственный долг - один из самых низких среди развитых стран", - прокомментировал глава кабмина прошедшие "Итоги года", добавив, что правительству РФ удалось сбалансировать бюджет.

По словам Мишустина, это позволяет продолжать реализацию нацпроектов, работу по достижению целей технологического развития, а также обеспечивать потребности ВС РФ и выполнять социальные обязательства перед людьми.

"Отдельное внимание президент уделил теме поддержки участников специальной военной операции, подчеркнув, что важно и дальше помогать тем из них, кто хочет строить карьеру в гражданских отраслях. Создавать для этого широкие возможности, в том числе для получения образования", - указал премьер-министр.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на то, что в Координационном центре правительства РФ также была организована оперативная проработка вопросов граждан и журналистов с "Итогов года" с президентом "для подготовки эффективных предложений по их решению".