"Промомед" и "ПСК фарма" продолжат выпускать аналоги "Оземпика" в России

Правительство РФ продлило соответствующее разрешение для этих компаний до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на год - до конца 2026 года - разрешение для компаний "Промомед" и "ПСК фарма" на выпуск аналогов "Оземпика" в России без согласия правообладателя - датской компании Novo Nordisk, следует из соответствующих распоряжений кабмина.

"В связи с крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО "Промомед рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами <...>, принадлежащими компании "Ново нордиск", по 31 декабря 2026 г. включительно без согласия компании "Ново нордиск" в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение касается компании "ПСК фарма".

Ранее правительство продлило на год разрешение для компании "Герофарм" на выпуск в России препаратов на основе "Семаглутида". Впервые это разрешение перечисленные компании получили два года назад.