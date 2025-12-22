Никитин: в дороги Донбасса и Новороссии вложат 700 млрд рублей до 2030 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 700 млрд рублей будет вложено в дорожное строительство на территории Донбасса и Новороссии с 2022 по 2030 год, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью Херсонскому агентству новостей.

"Отмечу, что работа по восстановлению дорог ведется в рамках единой государственной программы. В целом на восстановление автодорожной инфраструктуры исторических регионов с 2022 по 2030 год планируется направить из федерального бюджета более 700 миллиардов рублей", - сказал он.

Ранее первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков заявил, что общая протяженность восстановленных дорог в Новороссии и Донбассе в период с 2026 по 2030 год составит 12 тыс. км, или 56% от общей протяженности дорог новых субъектов РФ. При этом на проведение этих работ запланированы средства федерального бюджета в объеме 700 млрд рублей.