Создание кластера редкоземов в Сибири соответствует стратегии развития Хакасии

Она предполагает диверсификацию экономики, постепенное изменение структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных обрабатывающих отраслей и снижение зависимости от добычи сырья, сообщили в правительстве региона

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Создание Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов в Сибири соответствует стратегии развития Хакасии, направленной на диверсификацию экономики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона со ссылкой на главу республики Валентина Коновалова.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что власти прорабатывают возможность создания в Ангаро-Енисейском регионе кластера глубокой переработки цветных и редкоземельных металлов, выявляются компании, которые потенциально могут стать инвесторами.

"Мы заинтересованы в реализации этого перспективного проекта. Его концепция полностью укладывается в рамки стратегии развития Хакасии, принятой нами в 2020 году. Она предполагает диверсификацию экономики, постепенное изменение структуры промышленного производства в пользу высокотехнологичных обрабатывающих отраслей и снижение зависимости от добычи сырья", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По его словам, создание кластера решит и социальные задачи для жителей региона по обеспечению их новыми рабочими местами, а республиканский бюджет обеспечит дополнительными источниками доходов. Также в сообщении отмечается, что в рамках создания кластера рассматривается вопрос строительства города-спутника Саяногорска, а первые объекты группы глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируют уже в 2027 году.

О кластере

Создание кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.

По планам, территория промышленной площадки Минусинского электрокомплекса составит 400 га и включит в том числе уже имеющиеся объекты - газонаполнительную станцию, главную понизительную подстанцию, а также железнодорожную инфраструктуру.