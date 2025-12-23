Рыбный союз назвал конкуренцию лучшим регулятором на рыбном рынке
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Конкуренция является лучшим регулятором на рыбном рынке, в то время как излишнее вмешательство государства может навредить его развитию, сообщили ТАСС в Рыбном союзе.
"Рыбный союз постоянен в своей позиции: единственно эффективное - рыночное регулирование, в основе которого баланс спроса и предложения. Рынок рыбной продукции является высококонкурентным как в секторе рыбодобычи, так и в секторах дистрибьюции и рыбопереработки. Конкуренция - это лучший регулятор", - говорится в сообщении.
В союзе отметили, что излишнее вмешательство государства может дать обратный эффект: сокращение ассортимента, дефицит, рост цен, снижение инвестиционной привлекательности отрасли и в целом навредит ее развитию.
"При этом существует список социально значимых товаров, на которые устанавливается минимальная розничная наценка, эффективными могут быть адресные программы социально незащищенных слоев населения, например, продовольственные сертификаты", - добавили в Рыбном союзе.
Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" в ответ на вопрос про стоимость рыбы назвал опасным регулирование государственными органами цен на продукты.