Подкомиссия откажет в выплате дивидендов иностранцам при попытке вывода средств

Действующим компаниям в России не разрешают выплачивать дивиденды только в случаях, когда это выглядит как способ вывести деньги или обойти установленные требования, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Подкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации отказывает в разрешении на выплату дивидендов, если усматривает в этом попытку вывода средств. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью адвокату, партнеру BGP Litigation Павлу Кондукову для агентства ТАСС.

"Дивиденды действующим компаниям в России не разрешают выплачивать только тогда, когда это выглядит как способ вывода денег или обхода установленных требований", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, какая существует практика и тенденция в отношении выдачи подкомиссией по контролю за иностранными инвестициями разрешения на выплату или зачет дивидендов.

"Были случаи, когда компании вроде бы работали и платили дивиденды, но постепенно выводили всю прибыль, оставляя активы с амортизированными основными фондами", - добавил Моисеев.

По его словам, главный критерий, на который обращает внимание подкомиссия, это подтверждение того, что компания добросовестно продолжает свою деятельность в России и не планирует сворачиваться. "Подкомиссия оценивает ситуацию не только по формальным документам, но и по "ощущениям": например, если за несколько недель до выплаты дивидендов в СМИ появляется информация о полном прекращении рекламных контрактов, это сигнализирует о потенциальном выходе, даже если документы выглядят корректно", - сказал Моисеев.

