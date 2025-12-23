ВТБ: четверть россиян используют ИИ при подготовке новогодних поздравлений

Более половины россиян видят потенциал для использования искусственного интеллекта в поисках подарков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) уже применяют при создании новогодних поздравлений 24% опрошенных россиян. При этом более 60% считают возможным использование ИИ при подготовке новогоднего стола, показал опрос, проведенный банком ВТБ (результаты есть у ТАСС).

Так, 27% допускают поздравления с помощью ИИ-сгенерированных текстов "если будут не успевать в новогодней суете" написать поздравительный текст лично. Еще 12% респондентов заявили, что планируют использовать ИИ для поздравлений коллег по работе и дальних знакомых. Четверть же россиян (24%) подчеркнули, что безоговорочно будут использовать и уже используют ИИ для генерации новогодних поздравлений.

Также более половины россиян (55%) видят потенциал для использования ИИ в поисках подарков на Новый год, тогда как 45% жителей страны относятся к поиску подарков "очень трепетно" и считают, что в таком личном деле "нет места ИИ".

Кроме того, 62% россиян видят перспективным использование ИИ и для подготовки новогоднего стола, в том числе в вопросах поиска новых рецептов и свежих идей, а также подбора ресторанов или сервисов доставки еды к новогоднему застолью. Оставшиеся 38% респондентов не видят смысла в применении ИИ для кухни и считают, что "новогодний стол не место для экспериментов", здесь должны быть "только семейные традиции и рецепты".

Также, как показал опрос, 64% россиян в той или иной степени планируют обращаться к ИИ для планирования активностей на новогодние каникулы, вплоть до составления конкретного расписания, или же поиска новых решений, когда собственные идеи будут исчерпаны. Исключительно на себя, а также родственников и друзей в формировании новогодней программы будут полагаться 37% опрошенных.

Опрос проведен в декабре 2025 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в российских городах с населением более 100 тыс. жителей.