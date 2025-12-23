FT: пошлины США спровоцировали переизбыток шотландского виски на рынке

По данным газеты, мировые продажи виски в первом полугодии 2025 года упали на 2,5%, что стало продолжением трехлетнего спада

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины и снижение спроса спровоцировали переизбыток шотландского виски на рынке, а также вызвали кризис в местах его производства. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, мировые продажи виски в первом полугодии 2025 года упали на 2,5%, что стало продолжением трехлетнего спада. В результате у винокурен образовался переизбыток продукции, который вынудил приостановить или сократить производство на местах.

"Они значительно сократили производство из-за неопределенности, в основном вызванной американскими пошлинами", - сказала газете заместитель первого министра Шотландии Кейт Форбс, комментируя ситуацию на винокурнях одной из крупнейших компаний по производству алкогольных напитков Diageo.

Источники сообщили FT, что Diageo также ограничила производство на некоторых заводах с семи дней в неделю до пяти и приостановила его на нескольких заводах на севере и северо-востоке Шотландии.

Еще в сентябре 2025 года Ассоциация производителей шотландского виски заявила, что введенные США импортные пошлины обходятся отрасли почти в £20 млн в месяц в виде упущенной выгоды и потери более тысячи рабочих мест. Представители бизнеса и шотландские чиновники обеспокоены продолжающимися переговорами между Лондоном и Вашингтоном касательно пошлин на алкогольную продукцию.

2 октября агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения пошлин на шотландский виски. Однако с того времени ситуация не изменилась.