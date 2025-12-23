Минфин контролирует исполнение КПЭ покупателями активов через отраслевые ведомства

Обязательства по КПЭ сохраняются при перепродаже актива между резидентами РФ, так как первоначальная сделка согласовывалась с условием определенного периода, отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Соблюдение ключевых показателей эффективности (КПЭ) покупателями активов отслеживается профильными ведомствами, которые информируют об этом Минфин России. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью адвокату, партнеру BGP Litigation Павлу Кондукову для агентства ТАСС.

"Да, профильные ведомства обязаны отслеживать соблюдение КПЭ и информировать Минфин России", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, отслеживается ли соблюдение ключевых показателей эффективности покупателями активов.

Он также подтвердил, что обязательства по КПЭ сохраняются при перепродаже актива между резидентами РФ, так как первоначальная сделка согласовывалась с условием определенного периода.

Моисеев отметил, что прямо установленных законодательством санкций за несоблюдение КПЭ нет, но нарушения могут повлиять на отношения с профильным ведомством. При этом Генпрокуратура отмечает прецеденты, когда сделки признавались недействительными из-за нарушений требований законодательства.