В "Тендерпро" отметили рост закупок бизнесом новогодних подарков летом

Это позволяет предприятиям экономить, отмечается в исследовании аналитиков

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Компании России начали заказывать сувениры и новогодние подарки для партнеров заранее в два раза чаще - 1,6 тыс. раз в 2025 году. Это позволяет предприятиям экономить, заключили в исследовании аналитики "Тендерпро", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"По сравнению с 2024 годом компании проводили тендеры на корпоративные подарки к Новому году летом в два раза чаще. Ключевая причина - возможность экономить и в среднем снижать стоимость подарочных наборов на 10-15 %", - сказано в сообщении.

Аналитики уточнили, что всего за год компании совершили 3,9 тыс. закупок новогодних подарков, 1,6 тыс. из них - летом. Это на треть больше, чем в прошлом году: суммарно за весь 2024 год бизнес закупил 2,9 тыс. подарков.

При этом состав закупок остался неизменным: наборы с продуктами, праздничные украшения и сувениры с логотипом компании. Спрос на брендированные флешки сократился на 32,5%, на термокружки - на 18,2 %, ежедневники - на 15,6 %.

Эксперты проанализировали лоты, выставленные на торги более чем 2,5 тыс. компаниями.