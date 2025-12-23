В Крыму не планируют вводить туристический налог

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что на администрирование этого налога потратят сумму, сопоставимую той, что получат в бюджет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе не планируют вводить туристический налог, так как это не принесет существенной экономической выгоды, но повлечет недовольство туристов.

"Точно никаких изменений не планируется с точки зрения новых налогов. Мы вводить ничего не будем, мы и курортный сбор не вводили. В данном случае считаю, что это избыточная мера. Денег мы относительно немного получим, только будем людей беспокоить. На администрирование этого налога мы потратим сопоставимую сумму той, что получим в бюджет. На мой взгляд, нет никакого смысла это делать", - сказал он.

О курортном сборе в Крыму

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении в 2018-2022 годах курортного сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Сбор в Крыму существовал формально: в 2021 году власти региона заявили, что не планируют вводить курортный сбор для туристов, а также подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем. Взимание курортного сбора планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии, однако городские советы этих муниципальных образований решили отказаться от участия в эксперименте.

Туристический налог

Турналог введен в России с 1 января 2025 года. Это обязательный платеж, который путешественники уплачивают в месте временного размещения вместе со стоимостью номера. Он относится к местным налогам, поэтому регионы могут вводить его по собственному желанию. Сбор взымают с отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов, баз отдыха, санаториев и других мест временного проживания, которые включены в единый реестр классифицированных средств размещения.

С 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса будет введен в Курске, Нижнем Новгороде, Самаре и Тюмени. За счет доходов от этого сбора власти рассчитывают пополнить местные бюджеты, что позволит развивать туристическую инфраструктуру.