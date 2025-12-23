В Приднестровье надеются избежать прошлогоднего кризиса в энергетике

При этом президент непризнанной республики Вадим Красносельский отметил, что на этот раз Кишинев не чинит препятствий при поставке газа в Приднестровье

КИШИНЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Приднестровья сделают все возможное, чтобы избежать энергетического кризиса, который произошел в начале нынешнего года из-за решения руководства Украины прекратить транзит российского газа. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Руководство республики - я лично, мои подчиненные, сотрудники, правительство - делает все возможное, чтобы это не повторилось. Ну и, конечно, Российская Федерация в том числе. Я уверен, что не повторится такая ситуация, которая была с 1 января 2025 года", - приводит слова Красносельского телеканал "Первый Приднестровский". При этом он подчеркнул, что прошлогоднего кризиса, когда в разгар зимы почти на месяц была отключена подача тепла в дома, удалось бы избежать, "если между руководством Молдавии и Приднестровья был бы налажен прямой диалог и налажен переговорный процесс".

При этом он отметил, что на этот раз Кишинев не чинит препятствий при поставке газа в Приднестровье. "Наоборот, есть понимание, что нельзя оставить левый берег Днестра, нельзя оставить Приднестровье без газа, без энергоносителей", - отметил Красносельский. Он уточнил, что это стало результатом взаимодействия экспертных рабочих групп Приднестровья и Молдавии по вопросам экономики. "Благодаря этой работе, этой рабочей группе, которая по большому счету [действует] при формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), мы имеем результат, который состоит в том, что сейчас есть в Приднестровье и газ, и электроэнергия", - подчеркнул Красносельский.

Ранее Верховный совет Приднестровья утвердил указ Красносельского о введении на 30 дней чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа. Это сделано из-за сложностей с поставками газа, который при содействии России поставляется через Европу. Для обеспечения нужд населения здесь уже была ограничена подача газа ряду промышленных предприятий. СМИ Молдавии со ссылкой на источники в Службе информации и безопасности республики сообщили, что задержка платежей за газ вызвана заменой компании плательщика. По их данным, она должна пройти необходимые проверки, в том числе правоохранительных органов Молдавии. А пока Приднестровье обеспечивается газом из сформированных ранее запасов газотранспортной компании "Молдовагаз".

Проблемы с поставками газа

Поставки газа из России в Приднестровье остановились с января 2025 года после прекращения Украиной его транзита по своей территории. В то время как Кишинев переключился на энергоресурсы от европейских стран, в Приднестровье был введен режим ЧП, остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

Преодолеть критическую ситуацию удалось после вмешательства России, благодаря финансовой помощи которой газ поставляется компанией MET Gas and Energy Marketing AG и оплачивается через компанию JNX General Trading LLC из Дубая. Однако эти денежные переводы периодически задерживаются в европейских банках, что приводит к перебоям в поставках.

Подобный режим ЧП из-за дефицита газа действовал в Приднестровье с октября 2022 по апрель 2023 года, а также с декабря 2024 года по 31 августа 2025 года.