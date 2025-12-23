"Магнит" запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в приложении

Пользователи приложения могут воспользоваться этим сервисом при онлайн-заказе энергетических напитков, продажа которых в онлайне допустима

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Один из ведущих российских ретейлеров "Магнит" в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста покупателей через собственное мобильное приложение при онлайн-заказе энергетических напитков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Магнит" в пилотном режиме запустил возможность подтверждения возраста по биометрии в собственном мобильном приложении. Пользователи приложения могут воспользоваться этим сервисом при онлайн-заказе энергетических напитков, продажа которых в онлайне допустима, но требует подтверждения возраста покупателя", - говорится в тексте.

Как отметил главный директор по цифровым технологиям группы компаний "Магнит" Вячеслав Кубаев, "Магнит" первым среди российских ретейлеров запустил сервис по верификации возраста с использованием биометрии в онлайне в собственном приложении.

По словам представителей компании, пилотный проект запущен совместно с Центром биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы. Новый сервис доступен пользователям системы со стандартной и подтвержденной биометрией.

При заказе с использованием биометрии пользователю приложения "Магнит" необходимо выдать согласие на обработку данных и подтвердить личность, посмотрев в камеру телефона. Когда курьер приедет, покупателю необходимо поднести свой телефон к телефону курьера для подтверждения того, что покупатель находится рядом с курьером, и повторно пройти биометрическую проверку. Сервис доступен пользователям приложения "Магнит" на платформе iOS в Москве, на этапе тестирования доставка осуществляется из ограниченного количества магазинов. В дальнейшем он будет запущен для платформы Android и на более широкую географию, поделились в пресс-службе "Магнита".

Ранее "Магнит" первым в России начал тестирование новой технологии подтверждения возраста на КСО с помощью Max и цифрового ID. Также компания совместно с Центром биометрических технологий запустила пилотный проект подтверждения возраста покупателей по биометрии. Эти решения действуют на кассах самообслуживания в магазинах розничной сети.