Дополнительные "Сапсаны" продолжат курсировать до 11 января

В РЖД сообщили, что билеты уже в продаже

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" продлили курсирование дополнительных "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом до конца новогодних каникул. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"Для тех, кто решил отправиться в Санкт-Петербург или в Москву на "Сапсане" сразу после Нового года, но не успел купить билет, мы продлили курсирование дополнительных "птичек" до конца новогодних каникул", - сказано в сообщении.

Как отмечают в РЖД, дополнительные "Сапсаны" будут отправляться ежедневно с 27 декабря по 11 января: из Москвы в 11:40 мск (поезд № 766), из Санкт-Петербурга в 11:00 мск (поезд № 763).

"Билеты на дополнительные "Сапсаны" уже в продаже", - уточняют в холдинге.

Ранее РЖД сообщали, что в преддверии новогодних праздников вводят дополнительные "Сапсаны" с 27 по 31 декабря.