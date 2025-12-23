Посол Бразилии в РФ назвал вполне реальным появление платежной системы БРИКС

Сержио Родригес дос Сантос отметил, что этот вопрос является одним из ключевых в повестке объединения

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Вопрос создания платежной системы БРИКС является одним из ключевых в повестке объединения, ее появление вполне реализуемо. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Отвечая на вопрос, удалось ли достичь прогресса по созданию платежной системы БРИКС, дипломат назвал эту тематику одной из важнейших в повестке БРИКС.

"Значительный прогресс был достигнут во время российского председательства в 2024 году, и мы продолжаем работу над этим вопросом в период председательства Бразилии, - указал посол. - Это действительно важная тема, и ее реализация возможна".

При этом дос Сантос отметил, что в вопросе создания платежной системы БРИКС необходимо помнить о двух важных аспектах. "Во-первых, о средствах платежа, то есть об инфраструктуре, которая позволит странам интегрировать свои национальные платежные системы. Во-вторых, об использовании национальных валют при расчетах, - конкретизировал он. - Именно эти два аспекта находятся в центре обсуждений".

Дипломат обратил внимание, что задача по успешному внедрению в жизнь платежной системы БРИКС является непростой, так как "необходимо провести много технической работы, чтобы она заработала не только для бизнеса, но и для потребителей, для обычных людей". Однако, по его словам, страны - участницы объединения "уже на пути к этому", так как, если посмотреть на двустороннюю торговлю стран БРИКС, становится очевидно, что в вопросе использования национальных валют во взаиморасчетах уже многое сделано. "Например, в торговле между Россией и Китаем расчеты почти полностью осуществляются в национальных валютах, более чем на 90%. Такая же ситуация в торговле между Россией и Индией", - заметил дос Сантос.

"Наша задача - расширить этот подход, включив в него и других членов, и попытаться наладить систему таким образом, чтобы она выходила за рамки двустороннего взаимодействия. Это сложно, но вполне осуществимо", - резюмировал посол.

