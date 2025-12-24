Интервью

Посол Бразилии в РФ: никто не хочет выходить из БРИКС

Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос рассказал в интервью ТАСС, как в Южной Америке воспринимают обострение между США и Венесуэлой, почему страны БРИКС не выйдут из объединения, будет ли в РФ больше бразильского кофе и как бразильцы встретят Новый год

Анна Фомина

Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

— В 2025 году Бразилия была страной — председателем БРИКС. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые страны хотят выйти из объединения из-за американских пошлин. Какова позиция Бразилии? Может ли Бразилия покинуть БРИКС при каких-либо обстоятельствах?

— Я думаю, что прежде всего, когда мы говорим о БРИКС, важно подчеркнуть: это объединение не выступает против какой-либо страны или группы стран. Это платформа, основанная на политическом и экономическом сотрудничестве между участниками, направленном как на их собственную выгоду, так и на благо стран глобального Юга и международного сообщества в целом. БРИКС является конструктивной силой в укреплении многополярного мирового порядка, который становится все более инклюзивным и демократическим. Что касается заявлений о возможном выходе стран из БРИКС, то, насколько мне известно, ни одна страна не высказывала такого намерения. Напротив, есть длинный список государств, желающих присоединиться к БРИКС.

— Обсуждался ли вопрос о приеме новых полноправных членов в БРИКС в этом году?

— В рамках председательства Бразилии в 2025 году мы приняли Индонезию в качестве полноправного члена, а Вьетнам и Нигерию — в качестве стран-партнеров. Приоритетом было интегрировать и включить в работу БРИКС те страны, которые недавно стали новыми членами или партнерами, чтобы они ознакомились с процедурами, с текущими дискуссиями. Мы не обсуждали в период бразильского председательства вопрос о приеме новых членов, но сосредоточились на интеграции тех, кто недавно присоединился к объединению.

Возможно, это может произойти в будущем. Уже существуют определенные критерии, на основании которых члены БРИКС принимают решение о включении новой страны. Например, наличие у страны-кандидата хороших отношений с соседями, а также ее позиция против применения односторонних санкций. И конечно же, такое решение принимается на основе консенсуса. Но на данный момент, в течение этого года, в период нашего председательства, вопрос о новых членах не обсуждался.

— Как обстоят дела с платежной системой БРИКС? Есть ли признаки того, что она может появиться уже в ближайшем будущем?

— Этот вопрос уже несколько лет является одной из важнейших тем в повестке БРИКС. Когда мы говорим об этом, речь идет, по сути, о двух вещах. Во-первых, о средствах платежа, то есть об инфраструктуре, которая позволит странам интегрировать свои национальные платежные системы. Во-вторых, об использовании национальных валют при расчетах. Именно эти два аспекта находятся в центре обсуждений. Значительный прогресс был достигнут во время российского председательства в 2024 году, и мы продолжаем работу над этим вопросом в период председательства Бразилии.

Это действительно важная тема, и ее реализация возможна. Но в то же время это непростая задача. Необходимо провести много технической работы, чтобы система заработала не только для бизнеса, но и для потребителей, для обычных людей. Тем не менее я бы сказал, что мы уже на пути к этому. Если посмотреть на двустороннюю торговлю стран БРИКС, видно, что в вопросе использования национальных валют уже многое сделано. Например, в торговле между Россией и Китаем расчеты почти полностью осуществляются в национальных валютах, более чем на 90%. Такая же ситуация в торговле между Россией и Индией. Наша задача — расширить этот подход, включив в него и других членов, и попытаться наладить систему таким образом, чтобы она выходила за рамки двустороннего взаимодействия. Это сложно, но вполне осуществимо.

— А какая ситуация с торговлей в национальных валютах между Бразилией и Россией?

— Она несопоставима с показателями торговли в нацвалютах между Россией и Индией или Россией и Китаем. Но мы работаем над тем, чтобы сделать это возможным и увеличить объемы операций в национальных валютах. Здесь есть важный момент, на который нужно обратить внимание: когда вы используете национальные валюты для расчетов по торговым и коммерческим операциям, наличие большого дефицита между двумя странами создает ограничения на то, насколько далеко можно продвинуться в использовании национальных валют для таких расчетов. У нас имеется значительный дефицит в торговле с Россией, поэтому нам предстоит подумать, как мы можем решить эту проблему.

— Служат ли действующие ограничения и санкции препятствием для торговли Бразилии с Россией? Может ли Бразилия в будущем отказаться от покупки российских товаров из-за этих санкций?

— Если посмотреть на торговлю между Бразилией и Россией за последние пять лет, она значительно выросла. Сегодня Россия занимает восьмое место среди торговых партнеров Бразилии. Если говорить о крупнейших поставщиках, то Россия на пятом месте.

Россия является для нас более важным торговым партнером, чем, например, Япония или даже Индия. Это серьезное достижение последних лет, и не похоже, что оно временное. В прошлом году мы достигли рекордного объема торговли — $12,5 млрд. В этом году, с января по ноябрь, объем уже составил $10,5 млрд. Как видите, снижение не произошло

Мы ожидаем, что торговля сохранится на этом уровне и в последующие годы. Цифры показывают, что, несмотря на все меры и санкции, введенные против России еще до 2022 года, торговля продолжала расти. Мы импортируем из России большое количество удобрений и дизельного топлива. А это два стратегически важных продукта для нашей экономики, поскольку Бразилия — один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции. В то же время собственное производство удобрений в стране недостаточно развито. Мы вынуждены импортировать около 90% от всего объема, который используем. И Россия — один из наших основных поставщиков.

— Заинтересованы ли вы в увеличении объемов взаимной торговли?

— Совершенно верно. Мы очень заинтересованы в том, чтобы увеличить экспорт товаров в Россию, и хотим продолжать импортировать из России такие товары, как удобрения и дизельное топливо, а также другие важные для нас продукты. Дизель особенно важен, потому что Бразилия стала крупным производителем и экспортером нефти, но при этом у нас недостаточные мощности по переработке. Поэтому мы вынуждены импортировать дизельное топливо и иногда бензин. Дизель имеет особое значение, поскольку транспортная система Бразилии в значительной степени зависит от автоперевозок. Кроме того, возможность закупать дизель по более низким ценам помогает сдерживать инфляцию, так как способствует сохранению низких цен в экономике в целом.

— Экспорт каких бразильских товаров вы хотели бы увеличить в Россию?

— Мы традиционно экспортируем в Россию сельскохозяйственную продукцию. Мы поставляем много кофе, говядины, сои, а также мяса птицы. Конечно, мы заинтересованы в увеличении экспорта этих товаров, но также стремимся диверсифицировать структуру нашего экспорта в Россию и включить в него промышленные товары и товары высокой степени обработки, например строительные материалы, медицинское оборудование, стоматологическое оборудование. Мы уже ведем работу в этом направлении, чтобы расширить экспорт и в эти сектора.

— Я знаю, что сейчас ситуация с экспортом кофе непростая, а цены стремительно растут. Как вы считаете, сможет ли Бразилия нарастить поставки кофе в Россию?

— Это хороший вопрос, потому что на самом деле мы уже увеличили экспорт кофе в Россию. Если сравнивать прошлый год с текущим, рост составил примерно 70%. Кофе стал товаром номер один. Раньше это была соя, а теперь кофе. Есть еще один интересный момент: Россия закупает не только кофейные зерна, но и переработанный кофе. А это важно для нас, поскольку речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок.

— Вопрос личного характера: пьете ли вы бразильский кофе в России?

— Если мы говорим о посольстве Бразилии, то конечно. А в других местах я стараюсь искать бразильский кофе, но если его нет — ничего страшного, пью кофе из других стран тоже.

— В каких еще сферах экономики Бразилия хотела бы укрепить сотрудничество с Россией?

— Существует множество возможностей, которые открываются для нашей сферы информационных технологий. Это область, в которой у России большой опыт и где мы могли бы развивать сотрудничество на благо частного сектора обеих стран. Есть определенные виды сельскохозяйственной техники, которые Бразилия производит по конкурентоспособным ценам. Мы могли бы экспортировать такую технику в Россию, а также рассмотреть возможность совместного производства. За последние как минимум 10 лет Россия значительно развила свой аграрный сектор и достигла самообеспечения в ряде направлений. Кроме того, у России есть потенциал для производства такого оборудования, поэтому мы могли бы работать вместе, чтобы определить, где можно получить взаимную выгоду.

— Редкоземельные металлы находятся в центре внимания в последние месяцы. Возможно ли, что однажды Бразилия и Россия заключат соглашение в этой области?

— Да, Бразилия и Россия — это страны, обладающие обширными запасами стратегически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы. В Бразилии имеются значительные запасы таких критически важных минералов, как ниобий, графит, марганец и другие. Эти материалы, например, важны для производства определенных видов стали, аккумуляторов и батарей. У нас также есть немалые запасы лития.

Нам необходимо найти пути для сотрудничества, и Бразилия, безусловно, открыта к диалогу с Россией как в области добычи и производства, так и переработки этих ресурсов. При этом все должно осуществляться в соответствии с законодательством обеих стран, поскольку это сферы, регулируемые национальными нормами, а также международными обязательствами. Я считаю, что здесь есть потенциал, и мы, конечно, готовы обсуждать это сотрудничество

— Еще одна важная для нас тема — это, конечно, политика и украинский конфликт. Как в Бразилии воспринимается приостановка прямых переговоров между Украиной и Россией, которые проходили летом этого года в Стамбуле?

— С самого начала конфликта наша позиция остается неизменной. Прежде всего, полная поддержка урегулирования конфликта путем переговоров, дипломатическим путем, с учетом озабоченностей всех сторон в сфере безопасности и при условии, что решение будет устойчивым. Мы всегда придерживались такого подхода, и в этом контексте Бразилия совместно с Китаем выступила с инициативой в Организации Объединенных Наций по созданию группы "Друзей мира" с целью поддержки любого процесса между сторонами, который может привести к решению.

Бразилия, Китай и другие участники этой группы выражали поддержку процессу, который начался на Аляске со встречи президента Трампа и президента Путина. Мы считаем, что в этом направлении есть серьезный потенциал для начала переговоров, способных привести к устойчивому решению. В рамках нашей позиции мы с самого начала выступали против односторонних санкций, а также против дипломатической изоляции России, поскольку не считаем, что такие меры каким-либо образом способствуют поиску переговорного решения конфликта.

— Несколько недель назад немецкая делегация приезжала в Бразилию на климатический саммит, и ее представители заявили, что "были рады покинуть" страну. Как в Бразилии воспринимается такая высокомерность? Считаете ли вы, что это может повлиять на отношения между западными странами и остальным миром?

— Мы считаем, что Европа играет важную роль в многополярном мировом порядке. Поэтому крайне важно, чтобы Европа могла вносить вклад в укрепление этого порядка, но не с позиции высокомерия, а уважения. Сейчас важно, чтобы Европа участвовала в международной системе на равных условиях, сбалансированно, чтобы конструктивным путем содействовать стабильности системы. Я не думаю, что в интересах международного сообщества допускать ситуацию, при которой Европа стремится навязать свое доминирование. Но в то же время Европа не должна быть слишком слабой или лишенной автономии, чтобы быть не в состоянии содействовать стабильности многополярного мира.

— Если говорить о ситуации в Южной Америке, как начало президентства Дональда Трампа повлияло на стабильность в этом регионе?

— Если взглянуть на Южную Америку сегодня, можно увидеть, что это регион мира и сотрудничества. Это регион экономической интеграции. Это зона, свободная от ядерного оружия. Все страны, обладавшие потенциалом для разработки ядерного оружия, включая Бразилию и Аргентину, добровольно отказались от этой возможности. Эти особенности характеризуют Южную Америку. И все это произошло не само собой — это результат десятилетий дипломатической работы, сотрудничества, усилий и мер, предпринятых каждым правительством региона, чтобы мы смогли создать такую ситуацию, которую теперь стремимся сохранить.

Мы с глубокой озабоченностью воспринимаем действия, предпринятые администрацией США в отношении Венесуэлы, поскольку они угрожают подорвать все достижения, которых мы добились в нашем регионе в вопросах стабильности и мира. Мы очень обеспокоены тем, что, если реализуется наихудший сценарий, нас ожидает серьезная нестабильность, которая может продлиться в нашем регионе долгие годы. И мы должны этого избежать.

— Вы опасаетесь, что в регионе действительно может скоро начаться конфликт из-за ситуации между США и Венесуэлой?

— Мы надеемся, что этого не произойдет. Мы знаем, как начинаются конфликты, но никогда нельзя предсказать, как они закончатся. Для нас приоритет — не допустить никакого конфликта, и именно этого мы успешно добивались в течение многих десятилетий в Южной Америке. Мы стремимся сохранить это наследие и не позволить ему быть разрушенным.

— Если вернуться к вопросам двустороннего сотрудничества между Бразилией и Россией — как обстоят дела с российскими туристами в Бразилии? Наблюдался ли рост турпотока за последние годы? Хотите ли вы, чтобы россияне чаще приезжали в Бразилию?

— Безусловно, мы хотим видеть больше российских туристов. Мы вообще хотим больше туристов, и российских в том числе. Количество туристов из РФ действительно увеличивается. В 2019 году, например, Бразилию посетили около 25 тыс. россиян. Потом, конечно, из-за пандемии в 2020–2021 годах этот показатель резко снизился, но в последующие годы начал восстанавливаться. Например, в 2023 году приехало около 17 тыс. туристов из России, а в прошлом году мы зафиксировали уже 31 тыс. туристов. Это значительный рост, и мы надеемся, что тенденция сохранится.

— Какие, на ваш взгляд, факторы могут привлечь больше российских туристов в Бразилию? Это культура, экономическая ситуация или что-то другое?

— Я думаю, у нас много привлекательного, и это не только Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, но и другие уголки Бразилии с их природной красотой, а также культурными достопримечательностями. Бразилия — большая страна с большим разнообразием между регионами, как культурным, так и природным. Ландшафты различаются от места к месту. Все это вместе создает, на мой взгляд, "пакет", который может быть интересен россиянам.

— Вы бы посоветовали бразильцам приехать в Россию и посетить какие-то города?

— Безусловно. Нам нужно увеличивать число бразильцев, которые не только посещают Россию как туристы, но и приезжают сюда на учебу, потому что здесь есть немало возможностей, которые могут представлять интерес для бразильских студентов, а также для исследователей, ученых, преподавателей.

— Ведутся ли сейчас обсуждения о запуске прямых рейсов между двумя странами?

— Это интересный вопрос. Мы проводили исследование на эту тему. Ранее был прямой рейс между Москвой и Рио-де-Жанейро. Он был запущен в 1993 году. Рейс выполняла авиакомпания "Аэрофлот", это был еженедельный рейс с одной остановкой в бразильском городе Сальвадор из-за ограниченной дальности полета воздушного судна. Этот рейс выполнялся до 1998 года, затем были перерывы, а в 2000 году он был полностью прекращен из-за недостаточного спроса на тот момент.

В 2011 году в России была авиакомпания под названием "Трансаэро". Она тоже выполняла рейсы по маршруту Москва — Рио [де-Жанейро] в течение примерно трех месяцев, но затем прекратила полеты по той же причине — недостаточный спрос. Но, возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится. Теоретически такой рейс можно было бы использовать не только для доставки пассажиров в Бразилию, но и для транзита в другие страны Южной Америки, используя Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу как хабы. Вопрос запуска таких рейсов — это то, что обсуждается на межправительственном уровне, так что такая дискуссия вполне возможна.

— В России все больше людей интересуются культурой стран глобального Юга. Какие явления, на ваш взгляд, могут привлечь внимание россиян, если говорить о бразильской культуре и современной бразильской культуре, театре и кино?

— Я думаю, что есть немало аспектов бразильской культуры, которые могут заинтересовать россиян. Если взять, например, музыку — она здесь, в России, очень ценится. Особенно такие направления, как босанова и другие стили бразильской музыки, а также танцы. Но не только — интерес вызывает и кино, и телевидение. Всем известны знаменитые бразильские телесериалы, которые экспортируются за рубеж. Однако в последнее время значительных успехов добивается и кино. В этом году бразильский фильм получил премию "Оскар". В посольстве мы уже 16 лет подряд организуем фестиваль бразильского кино в России. Он проходит в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. И мы всегда замечаем большой интерес со стороны российской публики к этому фестивалю.

И в обратном направлении — когда бразильцы смотрят на Россию, они видят богатую традицию культуры, литературы, музыки, хореографии, изобразительного искусства и кино. Российская культура настолько богата, что во многом уже стала универсальной. Например, сейчас во многих странах мира будет праздноваться Рождество. И одна из самых давних традиций в это время года — пойти на балет "Щелкунчик". Иногда люди даже не знают, что он российский по происхождению. Просто он стал восприниматься как нечто традиционное, например, в США, в Европе или в Бразилии. Именно поэтому я говорю, что российская культура во многом стала универсальной.

— Есть ли новогодние или рождественские традиции в Бразилии, которые могли бы перенять россияне?

— У нас есть такая традиция: в новогоднюю ночь все должны быть одеты в белое. Не обязательно с ног до головы, но хотя бы один элемент одежды должен быть белым. Белый цвет у нас ассоциируется с чем-то хорошим, положительным. Здесь, в России, Новый год отмечается зимой. Но у нас есть и другие новогодние традиции, связанные с нашим африканским наследием. Например, люди идут на пляж, заходят в море, прыгают через семь волн и загадывают желание. В российских условиях, возможно, это придется адаптировать.

Еще одна очень традиционная вещь для Бразилии — это фейерверк в Рио. 31 декабря, даже если вы не в Рио, а в другой части Бразилии или за ее пределами, вы все равно включите телевизор, чтобы посмотреть, что происходит в Рио. Все идут на пляж Копакабана. Каждый год там собираются огромные толпы людей. И ровно в полночь запускается грандиозный фейерверк над пляжем. Все наслаждаются этим зрелищем.

— И последний вопрос с моей стороны об "Интервидении". Я знаю, что в этом году в конкурсе участвовали бразильские артисты. Как вы считаете, будет ли Бразилия участвовать в следующих конкурсах в будущем?

— Да, мы были очень рады, что нам удалось принять участие. Нам пришлось преодолеть ряд трудностей с нашей стороны, несмотря на всю поддержку, оказанную российским правительством и организаторами. С их стороны была полная поддержка по всем вопросам. Поэтому мы действительно были рады, что смогли участвовать, но в следующий раз хотим выступить лучше, потому что, хотя мы и показали достойное выступление, нам хочется добиться большего. Так что в будущем, при более хорошей подготовке с нашей стороны, мы надеемся на более активное участие Бразилии в "Интервидении".