Присоединиться к БРИКС как можно скорее: почему торопится Таиланд

Игорь Броварник — о том, почему Бангкоку недостаточно партнерства и повлияет ли роспуск парламента на его стремления

Председательство в БРИКС с 1 января 2026 года перейдет от Бразилии к Индии. Тем временем Таиланд в начале декабря уже обратился к Дели за поддержкой в вопросе присоединения страны к объединению в качестве полноправного члена. К чему такая спешка, чем БРИКС выгоден для Таиланда, кто может быть против и что Бангкок может предложить?

Без смены намерений

В целом же запрос по поддержке — это технический момент. Таиланд открыто проявляет интерес к присоединению к БРИКС с июня 2024 года, когда официально уведомил председательствующую на тот момент Россию о намерении стать полноправным членом группы. В декабре того же года РФ передала приглашение королевству по получению статуса страны-партнера — с 1 января 2025 года. Бангкок назвал этот шаг важнейшим на пути к полноправному членству в БРИКС в будущем. С тех пор этот курс не изменился, и таиландские высокопоставленные чиновники прямо говорят, что страна заинтересована в полномочном присоединении как можно скорее.

Вот в подтверждение этой позиции глава МИД Сихасака Пхуангкеткеу (в ходе недавнего визита в Нью-Дели, где он встретился с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром) обратился с "просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС".

Деталями этой встречи со мной поделился генеральный директор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун. В частности, он также напомнил, что ранее Бангкок запрашивал поддержку России по этому вопросу, а теперь, следуя принципу последовательности внешней политики, обращается к Индии. "В ходе переговоров в Нью-Дели индийская сторона выразила свою поддержку, однако прежде всего должен быть консенсус среди стран — основательниц объединения. Я думаю, что некоторые страны не против членства Таиланда, но они считают, что должен быть мораторий на вступление новых членов, поскольку БРИКС расширяется очень быстро", — сказал Пхалангкун, отметив, что Бангкок рассчитывает стать членом БРИКС в 2026 году.

Однако сейчас в Таиланде наблюдается политическая турбулентность. В связи с чем возникает вопрос: повлияет ли ситуация на планы страны по БРИКС?

Внутренняя турбулентность

Дело в том, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) 12 декабря одобрил прошение премьер-министра Анутхина Чанвиракуна о роспуске нижней палаты парламента. Декларируемая позиция — чтобы "вернуть власть народу", поскольку работа возглавляемого им правительства меньшинства ввиду необходимости постоянного учета политических интересов оппозиционной Народной партии была фактически парализована. Таким образом, внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 8 февраля.

Пресс-секретарь таиландского МИД Пхалангкун считает "крайне маловероятным" развитие сценария, при котором страна могла бы отказаться от своих планов на вступление в БРИКС по итогам предстоящего определения состава Палаты представителей, нижней палаты Национальной ассамблеи (парламента). "Мы уже прошли более половины пути с момента подачи заявки. Я думаю, что в парламенте есть общий консенсус и понимание, почему это важно для нас. Лишь очень незначительное число депутатов задаются вопросом о целесообразности присоединения", — указал он.

Предсказать точный итог парламентских выборов в Таиланде не берутся сегодня даже местные опытные политологи. В случае с таиландской политикой важно не то, какая партия одержит победу, а то, какая сила сможет возглавить процесс формирования нового правительства, объединив вокруг себя достаточное число союзников. И вот здесь возможный успех оппозиционной Народной партии (у которой было простое большинство в распущенном парламенте) может теоретически перечеркнуть планы страны по вступлению в БРИКС. Почему есть основания так полагать?

Однажды мне удалось задать вопрос одному из высокопоставленных представителей этой политсилы по поводу его личного видения перспектив членства страны в БРИКС. Мой собеседник, мягко говоря, был поставлен в тупик, но указал, что его партия выступает против подобных устремлений, поскольку это противоречит ее политике по выстраиванию союзнических отношений Таиланда со странами Запада.

При этом подобный блоковый подход вообще-то не свойственен Таиланду — единственной стране Юго-Восточной Азии, которая не была колонией европейских государств. В связи с этим, думаю, все же здесь вряд ли стоит ожидать радикальных решений.

Многовекторность с пользой для экономики

При этом общественное мнение в Таиланде заметно изменилось за последние годы. "Многие тайцы стали недовольны Соединенными Штатами, особенно из-за предполагаемого фаворитизма Вашингтона по отношению к Камбодже и использования тарифных мер для оказания давления на Таиланд с целью принятия определенных политических условий в рамках так называемого мирного соглашения с этой страной. Эти действия заставили многих граждан усомниться в том, действительно ли сохранение одностороннего союза с США отвечает интересам Таиланда", — сказал таиландский эксперт в сфере международных отношений, доцент Университета Рамкхамхенга Криссада Пхромвек. По его мнению, сложившаяся ситуация подтолкнула "общественное мнение Таиланда к потребности поиска более широкого партнерства, в том числе с Китаем и Россией". А недавний визит королевской семьи в КНР только подтвердил, что у Бангкока "действительно есть альтернативные дипломатические варианты". "Страна не обязана полагаться на одну крупную державу, поскольку она обладает возможностью управлять стратегическими отношениями с несколькими странами", — указал Пхромвек.

Мой собеседник выразил уверенность, что Таиланд должен присоединиться к БРИКС, чтобы реализовать новые экономические возможности, снизить зависимость от доллара США, повысить роль страны в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также нивелировать риски, связанные с возможным введением санкций со стороны Запада. "БРИКС представляет собой огромную экономическую возможность, поскольку в странах объединения проживают более 3 млрд человек, на них приходится примерно 30–35% мирового ВВП. Членство предоставит Таиланду больший доступ к инвестициям и рынкам с высоким спросом на наш сельскохозяйственный и продовольственный экспорт, особенно в развивающихся странах, менее зависимых от Запада. Вступление в БРИКС поможет… повысить экономическую переговорную силу Таиланда, особенно в торговле с такими крупными партнерами, как Китай, Индия и Россия", — сказал он.

Пхромвек также отметил, что членство в БРИКС позволит укрепить дипломатические позиции Таиланда, поскольку "мы находимся в самом оспариваемом между США и Китаем стратегически важном регионе мира". Это "уменьшит давление, с которым Таиланд часто сталкивается со стороны западных стран". Речь здесь, конечно, в частности, о приостановке Вашингтоном переговоров по торговому соглашению из-за обострения ситуации на границе с Камбоджей.

Кстати, тогда таиландский МИД в лице его пресс-секретаря заявил, что Бангкок "продолжит реализовывать политику по расширению экономических возможностей посредством заключения соглашений о свободной торговле, открывая новые рынки и участвуя в международных экономических структурах, чтобы обеспечить конкурентоспособность Таиланда на мировой арене". Собственно именно поэтому, на мой взгляд, Таиланд стремится от партнерства к полноправному членству в БРИКС.

Между огней

Одним из главных политических доводов Бангкока в поддержку членства в БРИКС является идея того, что Таиланд мог бы выступить посредником в налаживании связей участников объединения со странами Юго-Восточной Азии. Речь даже идет о том, что Таиланд вполне способен поддерживать стабильный баланс между БРИКС и США.

Ключевой принцип таиландской позиции в том, что королевство не должно присоединяться к какой-либо группе в качестве оппозиции, а стремиться к расширению своих стратегических возможностей и укреплению переговорной силы. Вместе с присоединением к БРИКС Таиланд, безусловно, планирует сохранить давний альянс с США, ориентируясь на пример таких стран, как Саудовская Аравия и Индия. Безусловно, Вашингтон может выразить политическое недовольство, если Таиланд в итоге вступит в БРИКС, но вряд ли, как здесь считают, окажет сильное экономическое давление, поскольку королевство останется важным партнером Вашингтона в АСЕАН и Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее Таиланд осознает, что поддержание баланса между крупными державами имеет важное значение для защиты стратегической автономии страны, особенно в условиях формирования многополярного мира.

