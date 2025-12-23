Посол в РФ: Бразилия начнет поставлять в Россию стоматологическое оборудование

Страна планирует диверсифицировать структуру своего экспорта в РФ, сообщил Сержио Родригес дос Сантос

Редакция сайта ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия планирует диверсифицировать структуру своего экспорта в Россию и начать поставлять в страну стоматологическое оборудование, а также строительные материалы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы традиционно экспортируем в Россию сельскохозяйственную продукцию. Мы поставляем много кофе, говядины, сои, а также мяса птицы. Конечно, мы заинтересованы в увеличении экспорта этих товаров, но также стремимся диверсифицировать структуру нашего экспорта в Россию и включить в него промышленные товары и товары высокой степени обработки, например, строительные материалы, медицинское оборудование, стоматологическое оборудование", - сказал он.

"Мы уже ведем работу в этом направлении, чтобы расширить экспорт и в эти секторы", - добавил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.