Посол в РФ: Бразилия начнет поставлять в Россию стоматологическое оборудование
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия планирует диверсифицировать структуру своего экспорта в Россию и начать поставлять в страну стоматологическое оборудование, а также строительные материалы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Мы традиционно экспортируем в Россию сельскохозяйственную продукцию. Мы поставляем много кофе, говядины, сои, а также мяса птицы. Конечно, мы заинтересованы в увеличении экспорта этих товаров, но также стремимся диверсифицировать структуру нашего экспорта в Россию и включить в него промышленные товары и товары высокой степени обработки, например, строительные материалы, медицинское оборудование, стоматологическое оборудование", - сказал он.
"Мы уже ведем работу в этом направлении, чтобы расширить экспорт и в эти секторы", - добавил дипломат.
Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.