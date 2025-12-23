Посол Бразилии: Россия стала закупать у республики больше кофе

Сержио Родригес дос Сантос сообщил, что в 2025 году рост российского импорта товара составил примерно 70%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экспорт бразильского кофе в Россию увеличился. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Мы уже увеличили экспорт кофе в Россию. Если сравнивать прошлый год с текущим, рост составил примерно 70%. Кофе стал товаром номер один. Раньше это была соя, а теперь кофе", - сказал дипломат.

По словам посла, Россия закупает не только кофейные зерна, но и переработанный кофе. "А это важно для нас, поскольку речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок", - отметил он.

Дос Сантос подчеркнул, что в посольстве Бразилии пьет бразильский кофе. "А в других местах я стараюсь искать бразильский кофе, но если его нет - ничего страшного, пью кофе из других стран тоже", - добавил посол.

