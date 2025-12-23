Посол в РФ: Бразилия предлагает России совместное производство сельхозтехники

Сержио Родригес дос Сантос также отметил "множество возможностей, которые открываются для сферы информационных технологий"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия предлагает России совместное производство сельскохозяйственной техники. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Есть определенные виды сельскохозяйственной техники, которые Бразилия производит по конкурентоспособным ценам. Мы могли бы экспортировать такую технику в Россию, а также рассмотреть возможность совместного производства", - сказал он. По словам посла, "за последние как минимум десять лет Россия значительно развила свой аграрный сектор и достигла самообеспечения в ряде направлений". "Кроме того, у России есть потенциал для производства такого оборудования, поэтому мы могли бы работать вместе, чтобы определить, где можно получить взаимную выгоду", - подчеркнул дипломат.

Родригес дос Сантос также отметил "множество возможностей, которые открываются для сферы информационных технологий". "Это область, в которой у России большой опыт, и где мы могли бы развивать сотрудничество на благо частного сектора обеих стран", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.