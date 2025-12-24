Посол Бразилии в РФ: страна готова к сотрудничеству с Россией по редкоземам

Сержио Родригес дос Сантос уверен, что у такого взаимодействия государств есть потенциал

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бразилия готова к сотрудничеству с Россией по редкоземельным металлам, у такого взаимодействия стран есть потенциал. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

"Нам необходимо найти пути для сотрудничества, и Бразилия, безусловно, открыта к диалогу с Россией, как в области добычи и производства, так и переработки этих ресурсов, - сказал посол. - При этом все должно осуществляться в соответствии с законодательством обеих стран, поскольку это сферы, регулируемые национальными нормами, а также международными обязательствами. Я считаю, что здесь есть потенциал, и мы, конечно, готовы обсуждать это сотрудничество".

"Да, Бразилия и Россия - это страны, обладающие обширными запасами стратегически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, - отметил собеседник агентства. - В Бразилии имеются значительные запасы таких критически важных минералов, как ниобий, графит, марганец и другие. Эти материалы, например, важны для производства определенных видов стали, аккумуляторов и батарей. У нас также есть немалые запасы лития".

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.